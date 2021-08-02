Правительство Хакасии внесло проект бюджета на 2021 год в парламент региона

ТАСС, 2 августа. Правительство Хакасии, где апелляционным судом бюджет региона на этот год признали недействующим, внесло проект нового бюджета на 2021 год в Верховный совет (парламент региона). Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе правительства региона.

30 июля 5-й апелляционный суд общей юрисдикции в Новосибирске оставил в силе решение Верховного суда Хакасии о признании недействующим закона о республиканском бюджете. С этого момента и до принятия нового закона все государственные платежи в республике приостанавливаются. Глава Хакасии Валентин Коновалов сообщил, что все социальные обязательства перед жителями республики выполнят.

"Глава подписал, мы его (проект бюджета - прим. ТАСС) уже внесли в Верховный совет. <...> Мы просим скорейшего созыва экстренной сессии", - сказал собеседник агентства, добавив, что при оперативном принятии нового бюджета задержек платежей не будет.

По его словам, доходы казны в 2021 году планируются в 43,7 млрд рублей, расходы - 43,8 млрд рублей, дефицит составит менее 15%, что соответствует Бюджетному кодексу России.

Верховный Совет Хакасии принял бюджет в декабре 2020 года. Его доходы планировались в размере 37,968 млрд рублей, расходы - 42,548 млрд рублей. Дефицит - 19% от налоговых и неналоговых доходов бюджета республики. Согласно Бюджетному кодексу РФ, он должен быть не более 15%. В начале 2021 года прокуратура Хакасии обратилась с иском в суд о признании бюджета недействительным в связи с превышением предельно допустимого дефицита. В апреле Верховный суд вынес решение и признал закон не действующим.

В мае подали апелляцию. В июле Верховный совет внес изменение в закон о бюджете, приведя его в соответствие с действующим законодательством. Однако иск прокуратуры составили так, что оспаривались не отдельные положения закона, а нормативный акт целиком. Поэтому решение Верховного суда однозначно означало отмену республиканского закона о бюджете несмотря на то, что изменения в него внесли.