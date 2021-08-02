Кабмин направит дополнительно 8 млрд рублей на поддержку малого бизнеса и НКО

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Правительство РФ выделит дополнительно 8 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса и социально ориентированных некоммерческих организаций в условиях пандемии. Об этом в понедельник сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

"Правительство продолжает поддерживать малый и средний бизнес. Многие такие предприниматели по-прежнему находятся в сложном положении", - сказал глава кабмина. Он отметил, что в ряде регионов сохраняются или вводятся новые ограничения для более эффективной борьбы с коронавирусом, поэтому на поддержку предпринимателям в этот непростой период будут направлены дополнительные средства.

"Выделим 8 млрд рублей на субсидии, которые смогут получить не только малый и средний бизнес, но и социально ориентированные некоммерческие организации", - сказал премьер.

По словам Мишустина, заявку на получение краткосрочного безвозмездного гранта можно будет направить в налоговую службу через личный кабинет налогоплательщика. В прошлом году налоговая служба "достаточно оперативно обеспечила доведение средств до предпринимателей". "Уверен, они справятся с этой задачей и сейчас", - заключил премьер.