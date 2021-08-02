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Суд 26 августа рассмотрит протокол на WhatsApp за отказ локализовать данные в России

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Мировой суд 26 августа рассмотрит административный протокол в отношении мессенджера WhatsApp за отказ локализовать данные российских пользователей в России. Об этом ТАСС сообщили в 422-м мировом судебном участке Таганского района Москвы.

"Рассмотрение протокола в отношении WhatsApp, составленного по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ (невыполнение оператором при сборе персональных данных предусмотренной законодательством РФ обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения или извлечения персональных данных граждан РФ), назначено на 26 августа. Максимальное наказание по данной статье - штраф в размере 6 млн рублей", - сказали в суде.

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