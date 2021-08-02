В ВТБ считают, что банковские вклады в 2021 году могут вернуть популярность у россиян

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Рост процентных ставок по вкладам после увеличения ЦБ РФ ключевой ставки повысит привлекательность банковских вкладов у населения. Так, по прогнозам ВТБ, объем средств россиян, размещенных на срочных депозитах, может вырасти на 6-9%. Такое мнение выразил журналистам через пресс-службу банка начальник управления "Сбережения" ВТБ Максим Степочкин.

Главная цифра в экономике. Что нужно знать о ключевой ставке Центробанка

"Увеличение ключевой ставки ЦБ РФ привело к новому циклу роста процентных ставок по сберегательным продуктам, что в целом повысило привлекательность рынка классических сбережений. По нашим прогнозам, по итогам 2021 года их объем может вырасти на 6-9% против 3-4% в рамках изначальных прогнозов", - считает Степочкин.

При этом эксперт прогнозирует рост спроса именно на долгосрочные вклады, чему будет способствовать процентная политика банков. По его мнению, может произойти переток средств с накопительных счетов и краткосрочных депозитов на долгосрочные вклады, хотя в связи с особенностями рынка этот процесс не будет интенсивным.

23 июля Банк России по итогам заседания совета директоров резко повысил ключевую ставку - сразу на 1 процентный пункт - до 6,5% годовых.