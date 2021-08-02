Кабмин направит 10 млрд рублей взноса в капитал Фонда фондов перспективных технологий

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Правительство России выделит 10 млрд рублей в качестве вклада в уставный капитал Фонда фондов перспективных промышленных и инфраструктурных технологий. Такой же объем средств планируется привлечь от частных инвесторов, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в понедельник на оперативном совещании со своими заместителями.

Он напомнил о том, что по поручению президента РФ Владимира Путина создан специальный Фонд фондов перспективных промышленных и инфраструктурных технологий.

"В качестве вклада государства в его капитал выделим 10 млрд рублей. И в таком же объеме будут привлечены частные средства", - сказал он.

Как пояснил глава российского кабмина, это позволит "сформировать солидный ресурс, необходимый для проработки и запуска различных технологических новинок". "Рассчитываем, что такой шаг позволит создать благоприятные условия для концентрации инвестиционных ресурсов и ведения высокотехнологичного бизнеса в России", - сказал Мишустин.

Фонд будет действовать на принципах государственно-частного партнерства в форме инвестиционного товарищества. У него, как отметил премьер, будет две ключевых задачи: увеличить приток инвестиций в высокотехнологичные проекты и поддержать развитие приоритетных отраслей российской экономики.

Согласно опубликованным ранее материалам кабмина, средства на эти цели будут выделяться в 2021 году Минфину России из резервного фонда. Ведомство в свою очередь должно направить бюджетные инвестиции акционерному обществу "Перспективные промышленные и инфраструктурные технологии".