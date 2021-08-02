В России разработают региональные стратегии развития промышленного туризма

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Участники всероссийского акселератора разработают региональные стратегии развития промышленного туризма, сообщила пресс-служба Агентства стратегических инициатив (АСИ) в понедельник.

"Третьего августа начинается акселерационная программа, в рамках которой участники разработают региональные стратегии промышленного туризма и самые разнообразные по формату экскурсионные программы. По итогам акселератора будут созданы не только классические экскурсионные туры по предприятиям, но и театрализованные иммерсионные представления, мастер-классы, увлекательные квесты, знакомящие с различными технологиями и производственными процессами", - говорится в сообщении. В акселераторе смогут участвовать региональные программы от исполнительной власти, ведущих предприятий региона, деловые сообщества и вузы, уточнили в пресс-службе.

АСИ при поддержке Минпромторга РФ реализует инициативу по развитию промышленного туризма. Агентство разработало его методологию, которая внедрена в 20 регионах. В планах АСИ и Минпромторга - вовлечь в проект все регионы и как можно большее число промышленных предприятий и представителей туристической индустрии.

"Сегодня промышленный туризм становится важным элементом социально-экономического развития территорий, а также в эффективным способом решения бизнес-задач для предприятий различных отраслей. Развитие промышленного туризма в регионах способствует продвижению локальных брендов и региональных товаров, повышению инвестиционной привлекательности регионов. Открывая двери и вступая в прямой диалог с потребителем, демонстрируя свои достижения, технологические процессы, качество продукции и экологичность производств, предприятия формируют новый имидж современной российской промышленности", - приводятся в сообщении слова главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова.

Промышленный туризм, в том числе, становится механизмом профориентации школьников и удержания в регионе высококвалифицированных кадров. По словам генерального директора АСИ Светланы Чупшевой, экскурсии на предприятия позволяют познакомиться с производством, спецификой отрасли, возможностями для самореализации. "Школьники, понимая перспективы трудоустройства, видя современные цеха и помещения с высокотехнологичным оборудованием, скорее всего примут решение остаться в своем родном регионе и именно здесь строить свою карьеру", - приводятся в релизе слова главы агентства.