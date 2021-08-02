Филиалы Сбербанка задействуют в сельскохозяйственной микропереписи

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Филиальная сеть Сбербанка будет задействована в проведении сельскохозяйственной микропереписи, которая началась в России в августе. Соответствующее соглашение подписали руководитель Росстата Павел Малков и глава Сбербанка Герман Греф, сообщили ТАСС в Росстате в понедельник.

"Меморандум о взаимодействии подписали глава Росстата Павел Малков и президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф. Ранее стороны договорились о сотрудничестве в рамках подготовки и проведения Всероссийской переписи населения в 2021 году. Теперь поле совместных действий расширяется", - говорится в сообщении.

В рамках взаимодействия Сбербанк планирует подключить свою филиальную сеть к разъяснительной работе среди жителей села. По словам Грефа, это поможет объяснить людям важность сбора данных. "Мы всегда активно сотрудничаем с Росстатом, и вполне естественно, что подключились к проведению и сельской микропереписи. Сейчас российский аграрный сектор на подъеме. Поэтому надо понимать, какие процессы в нем происходят, как распределены земельные и людские ресурсы. И мы подключим нашу филиальную сеть к разъяснительной работе среди жителей села. Это поможет сориентировать людей, объяснить им важность сбора данных. Статистика помогает скорректировать действия государства, меры поддержки в этом важном для страны сегменте экономики", - процитировали Грефа в Росстате.

Важность гражданской активности в процессе проведения сельскохозяйственной микропереписи подчеркнул и Малков. "В этом году Росстат проводит три масштабных переписи - Всероссийскую перепись населения, перепись малого бизнеса и сельхозперепись. Каждая из них станет важным источником данных для решения многих ключевых вопросов развития страны. Для того, чтобы полученная информация была максимально точной, достоверной и полной, будут использованы современные цифровые технологии: вся необходимая IT-инфраструктура для переписи в регионах есть. Но многое зависит и от людей - участников переписи, которые собирают и предоставляют данные. Надеемся на высокую гражданскую активность. И в этом отношении рассчитываем на возможности нашего партнера Сбера", - сообщил руководитель Росстата.

В апреле 2020 года Росстат и Сбербанк подписали соглашение о взаимодействии при проведении Всероссийской переписи населения 2020 года.

Сельскохозяйственная микроперепись пройдет в России с 1 по 30 августа 2021 года. Цель наблюдения - формирование официальной статистической информации о произошедших структурных изменениях в сельском хозяйстве для разработки прогноза развития сельского хозяйства и мер экономического воздействия на повышение эффективности сельскохозяйственного производства. Ответственным за подготовку и проведение микропереписи будет Росстат. Итоги переписи должны быть подведены в IV квартале 2021 года, опубликованы - до конца IV квартала 2022 года.