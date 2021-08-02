Внедрение бережливых технологий начали почти 50% компаний из плана к участию Ставрополья

ПЯТИГОРСК, 2 августа. /ТАСС/. Внедрение бережливых технологий по национальному проекту "Производительность труда и поддержка занятости" в Ставропольском крае начали 60 компаний, что составляет почти половину из запланированных на участие в проекте до 2024 года. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе министерства экономического развития региона.

"В настоящее время в проект вовлечены 60 ставропольских предприятий. <…> Самые основные результаты на сегодня - это сокращение на 30% издержек у предприятий и увеличение производительности на 15%", - сказал министр экономического развития Ставропольского края Сергей Крынин, слова которого приводятся в сообщении.

Ранее в министерстве экономического развития региона сообщали, что, согласно региональному проекту, к 2024 году участниками работы с бережливыми технологиями станут 133 средних и крупных предприятия края. Таким образом, в проект уже вступили почти половина из запланированных к участию до 2024 года компаний.

По данным пресс-службы, Ставропольский край реализует национальный проект "Производительность труда" с 2019 года. "Бизнес на безвозмездной основе повысит операционную эффективность, уменьшит время протекания процесса и сократит незавершенное производство. Кроме того, сможет обучить своих сотрудников как на самом предприятии, так и на учебно-производственной площадке "Фабрике процессов", - отмечается в сообщении.