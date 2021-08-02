ЦБ фиксирует договоры потребкредитов, разрешающие неограниченную передачу личных данных

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. ЦБ зафиксировал ряд банков, предлагающих заемщикам заключить договоры потребкредитов, разрешающие передачу персональных данных неограниченному кругу лиц, говорится в сообщении регулятора.

"Сейчас некоторые кредиторы при выдаче потребительских кредитов и займов применяют максимально широкие формулировки: заемщик одной подписью соглашается на передачу данных о себе не только кредитору, но и другим лицам, в ряде случаев - неограниченному кругу лиц", - поясняют в ЦБ.

Таким образом, данные могут использоваться для рекламы и других целей, не связанных с выдачей кредита, в том числе спустя долгое время после выплаты долга.

В связи с этим Банк России рекомендовал кредитным организациям получать отдельное согласие заемщика на обработку персональных данных в отношении каждого лица, которое может иметь к ним доступ.

Кроме того, следует запрашивать отдельное согласие гражданина на обработку биометрических данных, а также если кредиторы собираются использовать данные клиента для продвижения товаров, работ и услуг, говорится в письме регулятора к кредитным и микрофинансовым организациям, кредитным кооперативам и ломбардам.

Не рекомендуется предлагать заемщику соглашаться с бессрочным действием или автоматической пролонгацией разрешения, а устанавливаемый срок должен отвечать конкретной цели получения персональных данных, указывают в ЦБ.