Прокуроры выявили 700 нарушений закона при повышении цен на продукты питания

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Прокуроры в первом полугодии выявили около 700 нарушений законодательства о ценообразовании на продовольственные товары. Об этом ТАСС сообщил в понедельник в пресс-службе Генпрокуратуры.

"В первом полугодии 2021 года прокурорами выявлено около 700 нарушений законодательства в сфере ценообразования на продовольственные товары. Для их устранения внесено более 300 представлений, по которым к дисциплинарной ответственности привлечено 160 лиц. По постановлениям прокуроров к административной ответственности привлечено свыше 140 лиц. В результате принятых мер удалось добиться снижения цен на продукты питания, а также предупредить их необоснованный рост", - сообщили в Генпрокуратуре.