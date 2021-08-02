Открылась регистрация на участие в чемпионате по программированию Yandex Cup

МОСКВА. 2 августа. /ТАСС/. "Яндекс" открыл регистрацию на участие в чемпионате по программированию Yandex Cup 2021, заявки можно подать на сайте чемпионата до 3 октября включительно. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе компании.

"Регистрация на чемпионат уже открыта - подать заявку можно на сайте до 3 октября включительно. С 20 по 26 сентября пройдет пробный тур, во время которого можно ознакомиться с форматом задач и системой проверки, а с 27 сентября по 3 октября - этап квалификации. Участники, успешно прошедшие квалификацию, выйдут в финал, который состоится 16 октября", - говорится в сообщении.

Как отметили в "Яндексе", задания для чемпионата были подготовлены при участии работников компании. Участники смогут выбрать один из шести треков: frontend- и backend-разработка, мобильная разработка, аналитика, машинное обучение и трек по спортивному программированию "Алгоритм". Уточняется, что в последнем треке участие будет доступно для программистов со всего мира, в то время как остальные направления будут доступны для участников из РФ и СНГ.

В компании добавили, что трек по машинному обучению будет состоять из направлений анализ текстов на естественном языке, компьютерное зрение, распознавание речи и рекомендательные системы. Участники будут иметь возможность выбрать как одно направление, так и все сразу. На решение заданий им будет выделен период с 20 сентября по 20 октября. Победителей будет четверо, каждый получит 300 тыс. рублей.

Кроме того, пять лучших финалистов других направлений получат 300 тыс. рублей за 1 место, 250 тыс. рублей за 2 место, 200 тыс. рублей за 3 место, 150 тыс. рублей за 4 место и 100 тыс. рублей за 5 место. Занявшие первые три места в каждом направлении также смогут пройти собеседование в "Яндекс" по упрощенной схеме.

В пресс-службе уточнили, что призовой фонд чемпионата в 2021 году составит 6,2 млн рублей.

"Яндекс" проводит онлайн-чемпионаты с 2011 года, чтобы поддержать сообщество разработчиков и чтобы каждый из них мог проверить свои силы. В прошлом году в чемпионате Yandex Cup приняли участие 17,8 тыс. человек из 89 стран.