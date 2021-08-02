Основные инициативы по оптимизации работы Росреестра выполнят в 2021-2022 годах

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Основные инициативы по оптимизации работы Росреестра будут выполнены в 2021-2022 гг. Об этом сообщил в понедельник вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в эфире телеканала "Россия-24".

"Наша задача - все процедуры, которые внутри Росреестра, минимизировать, сделать максимально в цифровой платформе, понятными, удобными и дешевыми для жителей. У нас план расписан до 2024 года, но основные все инициативы будут уже в 2021-2022 годах решены", - сказал он.

Хуснуллин подчеркнул, что эти мероприятия на сегодняшний день относятся к ключевым. "Росреестр со своими данными стоит на старте при принятии решений инвестиционно-строительного цикла, и он ставит точку, когда регистрирует, выдает право собственности", - пояснил вице-премьер.

Он добавил, что все процедуры по оформлению прав на недвижимость в России должны занимать один день. "Люди сегодня часто приходят - много ошибок, накладок, отказов <…> За один день все должно регистрироваться. Мы к этому должны выйти", - сказал вице-премьер.

В конце июля Хуснуллин стал куратором Росреестра в правительстве. В ноябре 2020 года кураторство над Росреестром было передано от вице-премьера Виктории Абрамченко, которая ранее была руководителем ведомства, другому зампредседателя правительства Алексею Оверчуку.