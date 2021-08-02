Правительство направит 2 трлн рублей на развитие инфраструктуры в ближайшие годы

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Более 2 трлн рублей будет направлено на развитие инфраструктуры в России в ближайшие годы, сообщил в понедельник вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в интервью телеканалу "Россия-24".

"Итого у нас в активе более 2 трлн рублей - это колоссальные деньги, это по масштабу больше, чем многие нацпроекты. Эти деньги мы должны вложить в инфраструктуру городов, чтобы люди реально почувствовали улучшение", - сказал Хуснуллин.

По его словам, инициатива получила название "инфраструктурного меню". В частности, она предполагает инфраструктурные кредиты регионам на 15 лет под 3% годовых, на которые будет выделен 1 трлн рублей до 2026 года включительно, отметил вице-премьер. На эту же сумму на этот кредит можно привлечь еще внебюджетные средства, добавил он.

"За эти деньги можно построить дороги, инженерные сети, подводящую инфраструктуру к местам, где создаются рабочие места, подводящую инфраструктуру к жилым проектам, социальным объектам - все, что даст возможность привлечь инвестиции и увеличить налоговую базу в регионах", - подчеркнул зампредседателя правительства.

Крое того, 150 млрд рублей выделяются из Фонда национального благосостояния на ликвидацию ветхих сетей в жилищно-коммунальном хозяйстве. "То есть там, где большие объемы изношенных сетей, мы будем давать дополнительные деньги", - пояснил Хуснуллин. Еще 150 млрд рублей предусмотрено на инфраструктурные облигации ДОМ.РФ, которые позволят профинансировать инфраструктуру для строящихся жилых микрорайонов, отметил вице-премьер.

Вместе с этим 600 млрд рублей регионы смогут использовать за счет реструктуризации ранее взятых кредитов, заключил он.