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В Чебоксарах фермеров на ярмарках освободят от арендной платы

Решение приняли для снижения цен на продукты

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Ярмарки выходного дня, где фермеров освободят от арендной платы, начнут работать в Чебоксарах с 7 августа. Соответствующее поручение дал глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков, сообщили в понедельник в пресс-службе мэрии города.

"С 7 августа открываем ярмарки выходного дня на территориях ТД "Шупашкар", ТК "Северный" и ТК "Николаевский". Местных товаропроизводителей на ярмарках освободим от арендной платы и услуг посредников, так максимально снизим цены на продукцию. Для пенсионеров и льготных категорий граждан организуем бесплатную доставку и помощь волонтеров", - говорится на сайте администрации.

Как сказано в сообщении, последние данные по городу показали рост цен на макаронные изделия, яблоки, молоко и печенье. Цены на лук, картофель, свеклу и капусту поднялись в среднем от 9% до 23%.

В пресс-службе отмечают, что уже в середине сентября чувашские фермеры смогут предоставить сезонные овощи и фрукты для жителей по минимальным ценам. А пока местного урожая нет, глава администрации поручил усилить работу с руководителями торговых сетей, узнавать о возможных акциях на товары первой необходимости и заранее оповещать об этом горожан.

Кроме того, главам районов поручили рассмотреть варианты открытия ярмарок на дополнительных местах.

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