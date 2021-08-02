Собянин считает дефицит мигрантов одной из причин инфляции

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Массовые увольнения рабочих в условиях коронавирусных ограничений повлекли за собой увеличение стоимости рабочей силы, что привело к усилению инфляции. Об этом в интервью РБК , опубликованном в понедельник, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Действительно, возник дефицит рабочей силы. И достаточно большой. Я думаю, тысяч 200, наверное. Частью в ЖКХ, частью в сфере услуг и торговле, частью на стройке и так далее. Это потянуло за собой увеличение стоимости рабочей силы и все остальное тоже начало расти <...> Поэтому мы и видим усиление инфляции", - приводит издание слова Собянина.

По словам мэра, бизнес начал адаптироваться к такому положению на рынке, сейчас объемы работ растут, а власти столицы продолжают работу над крупными строительными проектами. "В начале года приняли решение об ускорении строительства метро, в первую очередь Большой кольцевой линии. Мы должны были ее закончить в 2023-2024 годах. Теперь сконцентрировали ресурсы и закончим в основном в 2022 году", - уточнил Собянин.

По прогнозу ЦБ, годовая инфляция в 2021 году в РФ составит 5,7-6,2%.