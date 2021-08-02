Минпромторг не видит предпосылок для появления пустых полок в магазинах

"Я думаю, что мы не должны доводить до ситуации, чтобы были пустые полки. Понятно, что это с неким сарказмом сказано, потому что никто не допустит такого, да и предпосылок для этого на сегодняшний день нет", - сказал он в интервью Илье Доронову на РБК-ТВ.

Министр отметил, что власти намерены консультироваться с бизнесом по требованиям к утилизации товаров и упаковки, также предполагается возможность их применения в пилотном режиме по аналогии с маркировкой товаров.

Ранее Минприроды отвергло опасения относительно возможного дефицита товаров из-за введения новой концепции расширенной ответственности производителей с 2022 года. Ассоциация компаний розничной торговли и Ассоциация компаний интернет-торговли в июле заявляли, что подготовленный Минприроды законопроект об ответственности производителей за утилизацию товаров и упаковки создает риски ухода торговли в "серую зону", а также "с большой долей вероятности" может привести к пустым полкам в магазинах.

Оператором электронной системы расширенной ответственности производителей за утилизацию товаров и упаковки может стать "Российский экологический оператор". Оператор системы будет контролировать взимание с компаний экологического сбора, анализировать отчетность и в случае каких-либо несоответствий направлять уведомления в Росприроднадзор. В рамках системы планируется создать несколько реестров: производителей товаров, импортеров, самих товаров, их упаковки, а также реестр тех, кто осуществляет обращение с отходами. С 2024 года предполагается установить запрет на реализацию в России товаров, сведения о которых не внесены в государственную систему учета отходов от использования товаров.