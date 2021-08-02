В России кредитование сезонных полевых работ выросло на треть

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Кредитование сезонных полевых работ в России увеличилось на 32,6% и, по данным на 27 июля, достигло 462,7 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза.

"По состоянию на 27 июля общий объем кредитных средств, выданных ключевыми банками на проведение сезонных полевых работ, составил 462,7 млрд рублей, что на 32,6% выше уровня аналогичного периода прошлого года", - отмечается в сообщении.

В частности, Россельхозбанк выдал 346,2 млрд рублей, Сбербанк - 116,5 млрд рублей. За аналогичный период 2020 года кредитование предприятий и организаций АПК на проведение сезонных полевых работ составило 349,1 млрд рублей, в том числе со стороны Россельхозбанка - на сумму 245,2 млрд рублей, Сбербанка - 103,9 млрд рублей.