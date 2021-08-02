Bloomberg: в США вновь начал действовать лимит госдолга

НЬЮ-ЙОРК, 2 августа. /ТАСС/. Ограничения на размер государственного долга спустя два года снова вступили в силу в США в воскресенье, что может грозить стране дефолтом уже в октябре. Об этом в воскресенье сообщило агентство Bloomberg.

В 2019 году предельное значение государственных заимствований было установлено на уровне в $22 трлн, в августе того же года действие этого ограничения было приостановлено на два года в ходе переговоров по бюджету в Конгрессе. К концу июня 2021 года размер госдолга США вырос до $28,5 трлн. В этой ситуации властям США нужно либо увеличить лимит задолженности, либо приостановить действие соответствующего ограничения, поясняет агентство.

"Если не принять нужные действия, США столкнутся с дефолтом уже в октябре. С 1980-х годов такого исхода удавалось избегать, хотя правительству и приходилось иногда прекращать свою деятельность до достижения соглашения", - пишет Bloomberg.

Власти США уже начали принимать меры: Министерство финансов США в пятницу перестало продавать некоторые виды государственных облигаций, отмечает агентство. Представители Демократической партии в Конгрессе ранее заявляли, что они не планируют обсуждать с республиканцами потолок госдолга в рамках согласования бюджета. Такой шаг позволит правящей партии не считаться с позицией республиканцев, но возложит на нее всю ответственность за любое другое потенциально непопулярное решение.

Стандартная практика

24 июля министр финансов США Джанет Йеллен предупредила Конгресс об угрозе дефолта и сопутствующего "непоправимого ущерба" для экономики США в случае, если потолок государственного долга не будет увеличен, или же его действие не будет приостановлено. В ответ на это письмо пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки пояснила, что такие письма - стандартная практика для министра финансов. Она добавила, что "Конгресс поднимал и замораживал потолок госдолга почти 80 раз".