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Перевозки пассажиров по сети РЖД в июле выросли на 30%, до 96 млн человек

За семь месяцев текущего года по железным дорогам совершили 600,6 млн поездок

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Перевозки пассажиров по сети "Российских железных дорог" (РЖД) в июле 2021 года увеличились на 30%, до 96 млн человек. Об этом говорится в официальном Telegram-канале холдинга.

При этом в дальнем следовании восстановление идет быстрее - число поездок выросло в два раза (до 11 млн человек). В пригородном комплексе рост составил 23% (до 85 млн).

За семь месяцев 2021 года по железным дорогам совершено 600,6 млн поездок (+31%). Из них в пригородном сообщении - 547,4 млн (+30%), в дальнем следовании - 53,1 млн (+46%).

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