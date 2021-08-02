Минпромторг: маркировка даст возможность оценить объемы контрафакта на рынке антисептиков

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Старт пилотного проекта по маркировке антисептиков в России с 1 августа 2021 года даст возможность оценить объемы контрафакта на рынке антисептиков. Об этом говорится в сообщении Минпромторга со ссылкой на статс-секретаря - заместителя министра промышленности и торговли Российской Федерации Виктора Евтухова.

"Внедрение маркировки антисептических средств обусловлено в первую очередь ростом незаконного оборота в этой категории на фоне пандемии коронавируса. Благодаря маркировке у нас появится возможность оценить реальные объемы рынка и выявить недобросовестных производителей, которые под видом антисептиков продают неизвестно что", - сказал он.

Эксперимент по маркировке антисептиков и парфюмерно-косметической продукции с антимикробным действием пройдет в России в период с 1 августа 2021 года по 31 августа 2022 года. Решение об участии в пилотном проекте, по данным оператора системы маркировки Центра развития перспективных технологий уже приняли 35 компаний, работающие в том числе под брендами Dettol, Septolit, Avon, Faberlic и Mary Kay. По мнению Евтухова, 13 месяцев эксперимента более чем достаточно, чтобы бизнес протестировал все процессы, нашел технические решения, подходящие каждой конкретной линии, и подготовился к введению обязательных требований.

Он отметил, что бизнес сам заинтересован в маркировке, как способе обеления рынка и защиты потребителей. "Именно представители отрасли выступали с инициативой распространить маркировку, и мы их поддержали", - заключил заместитель министра.