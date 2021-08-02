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В рейтинг 500 богатейших людей мира по версии Bloomberg вошли 24 россиянина

Алексей Мордашов, Леонид Михельсон и Владимир Лисин возглавляют условный топ-3 среди российских миллиардеров, попавших в список
Алексей Мордашов Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Алексей Мордашов
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Согласно рейтингу 500 богатейших людей мира в него вошли 24 россиянина. Из российских миллиардеров больше других соотечественников разбогатели Алексей Мордашов, Леонид Михельсон и Владимир Лисин, следует из материалов Bloomberg Billionaires Index.

По данным рейтинга, владелец "Северстали" Алексей Мордашов с начала 2021 года пополнил свой капитал на $6,14 млрд, а общее состояние - $29,2 млрд. Второй самый разбогатевший россиянин, глава "Новатэка" Леонид Михельсон, заработал $5,82 млрд и увеличил состояние до $30,6 млрд. Третье место у владельца НЛМК Владимира Лисина, он увеличил капитал на $5,48 млрд - до $29,3 млрд.

Также в рейтинг вошли: член совета директоров "Сибура" и "Новатэка" Геннадий Тимченко (+$4,52 млрд), президент "Лукойла" Вагит Алекперов (+$4,01 млрд), президент "Норникеля" Владимир Потанин (+$3,36 млрд), крупнейший акционер USM Holdings Алишер Усманов (+$3,11 млрд).

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