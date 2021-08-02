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"ВКонтакте" предоставила администраторам групп соцсети доступ к монетизации видео

Для присоединения к тестированию функции авторам роликов необходимо заполнить анкету в новом разделе "МонетизацияВКонтакте"

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Администраторы сообществ и публичных страниц в социальной сети "ВКонтакте" смогут получать деньги за рекламу в своих видеороликах. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе соцсети.

"ВКонтакте" разделит с авторами видео выручку от рекламы. На первом этапе получать доход смогут сообщества, которые участвуют в партнерской программе", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что для присоединения к тестированию функции авторам роликов необходимо заполнить анкету в новом разделе "МонетизацияВКонтакте", посвященном возможностям получения дохода от своей деятельности в социальной сети.

Уточняется, что заявка может быть подана сообществами, публикующие оригинальные видеозаписи "ВКонтакте", а также участвующие в партнерской программе. Ролики могут относиться к любым темам и жанрам, но при этом они должны быть качественными и интересными для аудитории и не нарушать правил соцсети.

"ВКонтакте" представила единую платформу монетизации в конце 2020 года. Основой стала партнерская программа, заменившая рекламную сеть "ВКонтакте".

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