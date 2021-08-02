Строительство первой "цифровой верфи" в Петрозаводске начнется осенью 2021 года

ПЕТРОЗАВОДСК, 2 августа. /ТАСС/. Подрядчик должен приступить к работам по строительству нового судостроительного предприятия с первой в России "цифровой верфью" на базе Онежского судостроительно-судоремонтного завода в Петрозаводске в ноябре-декабре 2021 года. Об этом по итогам посещения предприятия в понедельник журналистам сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

"Сейчас самое главное - это выход на начало строительства. Поэтому сегодня мы здесь, чтобы подготовить конкретные предложения для работы комиссии, которая пройдет в сентябре. В ноябре-декабре подрядчики, которых определит завод, должны уже начинать здесь работать", - сказал он.

Новые мощности завода, его цифровизация позволят стать Петрозаводску одним из центров по производству судов типа "река-море", для обеспечения портовой инфраструктуры и судоходных путей. Старые корпуса предприятия продолжат свою работу на время строительства "цифровой верфи", а после завершения работ в 2024 году их также модернизируют для дальнейшего использования под более крупные суда. По словам Парфенчикова, проект, по мнению экспертов, будет передовым с точки зрения мировых стандартов. Как рассказал директор предприятия Владимир Майзус, на новом заводе появятся линии по изготовлению объемных секций, из которых будет собираться судно и где будут использоваться порталы со сварочными роботами.

"Такой верфи в России еще нет: с одной стороны будет "загоняться" сырье, металл, а с другого конца уже будет выходить готовое судно. Строительство будет идти секциями, которые потом будут объединяться в единое целое. Это абсолютно современные технологии даже с точки зрения мировой оценки", - рассказал Парфенчиков, добавив, что к оснащению нового предприятия также планируется привлечь технопарк Петрозаводского госуниверситета.

В сентябре в Петрозаводск для совещания на месте строительства приедут члены наблюдательной комиссии, которую создали при Совете безопасности РФ для сопровождения проекта. По словам Парфенчикова, участникам предстоит обсудить вопросы техсоединений, ряд задач по обустройству акватории, прилегающей к верфи, а также восстановление железной дороги к заводу, о чем уже есть договоренность с железнодорожниками.

Онежский судостроительно-судоремонтный завод основали в 2002 году на базе судоремонтных мощностей Беломорско-Онежского пароходства, образованного в 1944 году. С 2014 года при поддержке Госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия образования Карелии по решению правительства РФ АО "ОССЗ" перешел в государственную собственность. Единственным участником общества стал ФГУП "Росморпорт". На предприятии реализуется проект глубокой модернизации с созданием первой в России "цифровой верфи", на ее строительство планируется выделить 5,2 млрд рублей.