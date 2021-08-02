Объем промпроизводства Пензенской области в I полугодии вырос на 17%

ТАСС, 2 августа. Индекс промышленного производства Пензенской области в первом полугодии 2021 года составил 117% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, сообщил в понедельник на встрече в формате видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным врио губернатора региона Олег Мельниченко.

Он рассказал президенту, что ранее власти региона обсуждали инвестиционные проекты в части промышленного производства с главой Минпромторга РФ Денисом Мантуровым и договорились о развитии кластера станкостроения на базе "Станкомашстроя".

"Это, естественно, скажется на темпах роста промышленного производства. Даже несмотря на то, что индекс промышленного производства у нас сейчас 117% по полугодию, как мы идем, но вместе с тем этот индекс пока нам не обеспечивает, к сожалению, среднедушевые показатели сравнительно с Российской Федерацией - мы идем ниже", - сказал Мельниченко.

Врио губернатора добавил, что власти сейчас запускают промышленную площадку, которая ранее использовалась для ликвидации химических вооружений. "На эту площадку заходит группа компаний "Коноплекс", и уже начиная с конца этого года и в 2022 году там начнет разворачиваться новое производство", - отметил Мельниченко.

Также, по словам врио губернатора, компании "Дамате, "Русмолоко", "Восток агро" и "Черкизово" запускают в регионе крупные инвестпроекты в сфере сельского хозяйства, которые позволят увеличить валовой региональный продукт на 1,2-1,5%.

"Мы на полях Санкт-Петербургского экономического форума подписали дополнительные соглашения по реализации этих инвестиционных соглашений. Это нам в нашей Пензенской области в ближайшие три года даст порядка 22 млрд [рублей] инвестиций в эти проекты, и мы сможем создать порядка 1 200 рабочих мест по этим инвестиционным проектам", - сказал Мельниченко, уточнив, что реализация этих инвестпроектов не останавливалась, несмотря на ситуацию с пандемией коронавируса.

О промышленности региона

По данным сайта правительства Пензенской области, промышленность является ведущей отраслью экономики, влияющей на социально-экономическое состояние региона. Предприятия промышленного комплекса, которых более 3 тыс., формируют 25% валового регионального продукта, на них работают свыше 90 тыс. чел. (почти четверть от занятых в экономике), также они обеспечивают до 50% налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.