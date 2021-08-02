Финомбудсмен сообщил, кто чаще всего жалуется на работу банков

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Чаще всего работой банков недовольны потребители в возрасте от 25 до 44 лет. В первом полугодии 2021 года в службу финансового уполномоченного обратились 2,1 тыс. потребителей этой возрастной категории, сообщил ТАСС главный финансовый уполномоченный Юрий Воронин.

"Потребители в возрасте от 25 до 44 лет чаще всего обращаются в службу финансового уполномоченного за разрешением споров с кредитными организациями по поводу оказания банковских услуг", - сказал он.

На втором месте по численности обратившихся граждане в возрасте от 45 до 65 лет (1887 человек), на третьем - в возрасте более 65 лет (360 человек), на четвертом - до 25 лет (96 человек). Среди заявителей женщины составляют 51%, мужчины - 49%.

В январе - июне в службу поступило 6665 обращений в отношении деятельности кредитных организаций, по результатам рассмотрения которых финансовый уполномоченный вынес 2001 решение. Средний размер требований в обращениях потребителей по вопросам деятельности кредитных организаций составил 115,6 тыс. рублей.

"Спорные ситуации между банками и клиентами возникают чаще всего в сфере потребительского кредитования - потребители направили 5195 таких обращений. Наиболее распространенным спором в этом сегменте стало несогласие потребителей с размером (удержанием) платы за дополнительные услуги. Как правило, это связано с приобретением страховки при предоставлении кредита или присоединением клиента к коллективному договору страхования", - пояснил Воронин.

По теме банковских счетов и переводов поступило 1201 обращение, банковских вкладов - 255 обращений, обменных операций - 10 обращений, хранения ценностей - четыре обращения, добавил он.