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У Горно-химического комбината в Красноярском крае приостановили лицензию

Предприятие подало заявку в Ростехнадзор на возобновление действия лицензии после устранения замечаний

ТАСС, 2 августа. Лицензию топливного завода Горно-химического комбината в Красноярском крае, входящего в структуру Росатома, приостановили после проверки Ростехнадзора. Об этом говорится в официальном сообщении комбината.

"На Горно-химическом комбинате в ходе плановой проверки завода по фабрикации топлива Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору был выявлен ряд замечаний в части обязательных требований условий действия лицензии. С 25 июля действие лицензии было приостановлено", - говорится в сообщении.

На заводе провели мероприятия по устранению замечаний, и в Ростехнадзор подали заявку на возобновление действия лицензии. О степени нарушений и серьезности замечаний не сообщается.

ФГУП "ГХК" - предприятие Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Расположено в ЗАТО Железногорск Красноярского края. ГХК является ключевым предприятием Росатома по созданию технологического комплекса замкнутого ядерного топливного цикла на основе инновационных технологий нового поколения.

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