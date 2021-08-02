"Газпромбанк Лизинг" за шесть месяцев увеличил объем нового бизнеса почти в три раза

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Группа "Газпромбанк Лизинг" по итогам января - июня 2021 года увеличила объем нового бизнеса в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 105,6 млрд рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

"Объем нового бизнеса увеличился в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 105,6 млрд рублей с НДС. Лизинговый портфель достиг объема в 375 млрд рублей (+47% к аналогичному периоду прошлого года)", - говорится в сообщении.

Также в компании добавили, что по итогам полугодия количество заключенных новых договоров лизинга составило 17,6 тыс., что в 1,6 раза больше по сравнению с аналогичным период годом ранее.

По словам генерального директора группы Максима Калинкина, по мере восстановления российской экономики со стороны бизнеса растет спрос в том числе и на лизинговые услуги.

"Российская экономика постепенно восстанавливается. Спрос на лизинг наблюдается как со стороны крупных корпоративных клиентов, так и представителей МСБ, доля которых по итогам полугодия увеличилась до 57% в новом бизнесе Группы "Газпромбанк Лизинг". Динамичный рост бизнеса Группы в отчетном периоде обусловлен проактивным подходом в сегменте автолизинга, разработкой выгодных спецпредложений и акций для МСБ, а также структурированием сложных и высокостоимостных сделок для представителей реального сектора экономики", - цитирует Калинкина пресс-служба компании.

Топ-менеджер также отметил, что с учетом данных за первое полугодие ожидает существенного роста бизнеса группы по итогам текущего года.

В компании уточнили, что основной вклад в рост бизнеса в первом полугодии внесли сегменты лизинга автотранспорта, морских и речных судов, строительной, дорожной и железнодорожной техники. Так, в сегменте легкового транспорта объем нового бизнеса достиг 34 млрд рублей, увеличившись на 184% по сравнению с прошлым годом. Сегмент грузовой техники, включая автобусы, составил 14 млрд рублей (+219%); строительно-дорожной техники - 8 млрд рублей (+314%); железнодорожного транспорта - 4 млрд рублей (+152%). Объем нового бизнеса в сегменте морских и речных судов за отчетный период составил 21 млрд рублей.

Группа "Газпромбанк Лизинг" входит в четверку крупнейших компаний российского рынка лизинга. Является частью группы Газпромбанка. Активно развивает как лизинговые проекты в корпоративном сегменте, так и розничный автолизинговый бизнес на базе двух дочерних компаний - "Газпромбанк Автолизинг" и Carcade. По итогам 2020 года лизинговый портфель группы составлял 292,1 млрд рублей.