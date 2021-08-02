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Между Севастополем и Сочи запустят суда на подводных крыльях "Комета-120"

Они рассчитаны на 120 пассажиров

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Суда на подводных крыльях "Комета-120" начнут курсировать между Севастополем и Сочи, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в интервью Илье Доронову для РБК-ТВ.

"Мы опять становимся мобильнее. И связываем страну. И, например, не так давно, два года назад, запустили новый маршрут Ялта - Севастополь на "Комете-120". Недавно запустили маршрут Сочи - Геленджик - Новороссийск. И дальше следующий этап, мы будем связывать Сочи и Севастополь, опять же с остановками и на судах на подводных крыльях "Комета-120" на 120 пассажиров, и сейчас запустили параллельно катамараны, также скоростные", - сказал Мантуров.

Первая "Комета" построена на заводе "Вымпел" в Рыбинске. Судно берет на борт 120 пассажиров, экипаж составляет пять человек. Благодаря использованию подводных крыльев его скорость достигает 35 узлов (около 65 км/ч). Судно может находиться до восьми часов в режиме автономного плавания. Всего, по данным концерна "Калашников", планируется строительство пяти судов такого типа.

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Мантуров, Денис ВалентиновичРоссияКраснодарский крайКрым
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