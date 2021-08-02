В России разработали тепловую карту влияния антиковидных ограничений на российский бизнес

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Корпорация МСП (входит в группу ВЭБ.РФ) представила тепловую карту влияния ограничительных мер на бизнес, основанную на обороте и общем количестве операций у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Об этом в понедельник говорится в сообщении Корпорации МСП по итогам заседания совета директоров под председательством первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова.

"Корпорацией МСП была представлена тепловая карта влияния ограничительных мер на бизнес, которая основана на обороте и общем количестве операций у МСП. Она показывает, что те регионы, где принимались резкие ограничения без соответствующей коммуникации с бизнесом, оборот компаний МСП существенно снижался и на его восстановление требовалось больше времени. А в тех регионах, где ограничения вводились постепенно и в постоянном контакте с бизнесом, экономическая активность восстановилась намного быстрее", - говорится в сообщении.

Как отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, в тех регионах, где предприниматели и власти, при поддержке Минэкономразвития и КМСП действовали сообща, удалось избежать негативных последствий от введенных ограничений. Исаевич призвал Торгово-промышленную палату РФ, "Опору России" и "Деловую России" присоединиться к доработке карты. Все общественные объединения выразили готовность. Белоусов поддержал идею создания карты, говорится в сообщении.

На заседании также обсуждали расширение доступа малых и средних предпринимателей к закупкам крупнейших заказчиков. За I квартал 2021 года объем закупок крупнейших госкомпаний у малого бизнеса вырос на 22,2% - до 1,9 трлн руб. Лидерами по закупкам у МСП стали Москва, Санкт-Петербург, Московская и Свердловская области, а также Татарстан.

С 1 января 2022 года вступает в силу норма об увеличении до 25% годового объема закупок у малых компаний и СОНКО (по № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"). По № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" все заказчики будут обязаны увеличить долю закупки у МСП до 25%, по так называемым "спецторгам" - до 20%. Планируется расширить список региональных заказчиков, которых включат в мониторинг соблюдения квоты, а также реализовать ряд цифровых сервисов.

"Необходимо подключить к работе регионы, чтобы расширить границы мониторинга соблюдения квот. Важно, чтобы они не только подключились, но и несли ответственность", - приводится в сообщении комментарий Белоусова. Первый вице-премьер РФ также поручил провести работу с банками по вопросу кредитования МСП под закупки.