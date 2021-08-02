Бывший топ-менеджер "Магнита" Андрей Спивак станет финдиректором "Детского мира"

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Бывший топ-менеджер "Магнита" Андрей Спивак назначен финдиректором "Детского мира". Компания также назначила на должность операционного директора бывшего топ-менеджера "М.Видео-Эльдорадо" Сергея Ли. Об этом говорится в сообщении ретейлера.

"Финансовый директор Анна Гарманова покидает компанию с 1 августа 2021 г. Новым финансовым директором и членом правления компании назначается Андрей Спивак с 16 августа 2021 г.", - говорится в сообщении.

С 15 июля 2021 года на должность операционного директора и члена правления компании назначен Сергей Ли, который, как сообщили в компании, будет отвечать за стратегическое и операционное управление розничными сетями ГК "Детский мир" в России, Казахстане и Белоруссии, разработку концепций разных форматов магазинов, управление торговыми технологиями и поддержку цифровой трансформации.

Анна Гарманова присоединится к команде Ozon, сообщил ТАСС онлайн-ретейлер, где возглавит финансовое подразделение Ozon Express. "Перед Анной стоит амбициозная задача построить систему управления финансами для самого динамично растущего проекта Ozon и собрать сильную команду, я уверен, что ее опыт и энергия позволят ей сделать это быстро и эффективно", - сообщил CFO Ozon Игорь Герасимов.