Фонд дольщиков восстановит права на жилье еще почти 1,1 тыс. человек

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства принял решение о восстановлении прав еще почти 1,1 тыс. граждан в 10 субъектах РФ. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба вице-премьера, главы наблюдательного совета фонда Марата Хуснуллина.

"Наблюдательный совет Фонда принял решение о достройке 10 домов в шести субъектах РФ: Омской, Кировской областях, Республиках Северная Осетия - Алания и Башкортостан, Ставропольском крае и Ханты-Мансийском автономном округе. Жилье в них получат 972 человека. Еще 106 человек, согласно принятым решениям, смогут претендовать на денежные компенсации", - приводятся в сообщении слова Хуснуллина.

Уточняется, что выплаты получат граждане, купившие жилье в пяти домах в четырех субъектах РФ: Ивановской, Томской, Калужской и Волгоградской областях.

На очередном заседании наблюдательного совета были рассмотрены 15 проблемных объектов, обязательства перед дольщиками не выполнили десять застройщиков, пояснил гендиректор Фонда защиты прав дольщиков Константин Тимофеев. "Строительная готовность некоторых домов крайне низкая. Благодаря механизмам Фонда права граждан будут восстановлены", - цитирует его пресс-служба.

Ранее в интервью ТАСС Тимофеев сообщал, что права всех обманутых дольщиков России будут восстановлены до конца 2023 года. Для этого дополнительно к уже предусмотренному финансированию из федерального бюджета потребуется около 60 млрд рублей, отмечал он. По словам Тимофеева, в 2021 году планируется принять решения о завершении строительства или выплате компенсаций по более чем 700 проблемным объектам, тем самым восстановив права 45 тыс. обманутых дольщиков. В целом, по оценкам гендиректора фонда, в России насчитывается 158 тыс. обманутых дольщиков.