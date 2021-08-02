Зарубежные и российские экономисты предложили ввести концепцию "углеродного долга"

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Экономисты из России и зарубежных стран предложили рассматривать производство парниковых газов как финансовый долг тех стран или компаний, с которыми связаны эти выбросы. Подобный подход заставит промышленность активнее работать над снижением объемов этих выхлопов, сообщила в понедельник пресс-служба НИУ ВШЭ.

"Мы предложили процедуру, которая позволяет трансформировать рынок торговли квотами на выбросы в некоторый аналог финансового рынка. Эта элегантная идея позволяет одновременно ослабить конфликт между экономическим ростом и тающим углеродным бюджетом и покрыть риски будущих поколений", - заявил научный сотрудник НИУ ВШЭ Артем Бакланов, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

В декабре 2015 года было подписано Парижское соглашение по борьбе с глобальным потеплением. В его рамках страны-участницы обязались добровольно сократить выбросы СО2 в ближайшие десятилетия для того, чтобы удержать рост среднегодовой температуры на отметке в 1,5-2 градуса Цельсия. Сегодня многие климатологи предполагают, что эта цель не будет достигнута, так как для этого человечеству придется уменьшить уровень выбросов до нуля или даже начать изымать углекислый газ из атмосферы.

Бакланов и его коллеги задумались о том, какие меры можно предпринять на глобальном или национальном уровне для того, чтобы стимулировать промышленников не только уменьшать объемы вырабатываемых парниковых газов, но и изымать их из окружающей среды. Как предполагают ученые, существующие квоты на выбросы, система торговли которыми сложилась в начале текущего столетия, не способны справиться с этой задачей.

Новый рынок выбросов

По словам экономистов, это связано с тем, что данные финансовые инструменты разрабатывались в то время, когда климатологи не задумывались о возможности изъятия СО2 из атмосферы и поэтому не предполагали, что углеродный бюджет той или иной страны может не только уменьшаться, но и расти в результате работы предприятий по фиксации парниковых газов.

По этой причине Бакланов и его коллеги предложили поменять эту систему таким образом, что выработка парниковых газов будет рассматриваться как финансовый долг. В соответствии с этой идеей, компании или страны будут брать на себя обязательства по ликвидации связанных с ними выбросов любых значимых количеств СО2, а также будут выплачивать проценты за непогашенные "обязательства по удалению углерода" (ОУУ).

Эти средства, в свою очередь, будут использоваться для покрытия рисков, связанных с неисполнением подобных обязательств, а также для ликвидации последствий климатических катастроф, которые были спровоцированы действиями "заемщиков". При этом компании или страны могут погашать эти "займы" как посредством прямых выплат, так и изымая СО2 и прочие парниковые газы из атмосферы в любой последующий момент времени в том случае, если они регулярно платят проценты по ОУУ.

Как показывают расчеты экономистов, подобный подход сделает разработку технологий по фиксации выбросов СО2 привлекательной областью для вложения денег для частных и государственных инвесторов. Это значительно повысит вероятность того, что человечество сможет исполнить Парижские соглашения и выйти на нулевой уровень выбросов к 2050 году, подытожили Бакланов и его коллеги.