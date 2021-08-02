YouTube тестирует более дешевую платную подписку

ТАСС, 2 августа. Видеохостинг YouTube, принадлежащий компании Google, проводит пилотное тестирование новой версии платной подписки на свои услуги под названием Premium Lite. Об этом сервис сообщил интернет-порталу The Verge.

"Мы предлагаем новую подписку на услуги, которая будет доступна массовой аудитории. Она тестируется в странах Северной Европы и Бенилюкса, кроме Исландии", - говорится в заявлении представителя YouTube.

Существующий тариф YouTube Premium предлагает такие платные функции, как отсутствие рекламы, фоновое воспроизведение, загрузку видеороликов на устройство и услуги сервиса YouTube Music. В тарифе Premium Lite компания предложит только просмотр видеороликов без рекламы, остальных функций в нем не будет. Стоить такая подписка будет на 40% меньше.

В компании подчеркнули, что проект находится на стадии эксперимента. В дальнейшем рассматривается возможность введения новых предложений на основе отзывов пользователей.

YouTube является одним из самых посещаемых интернет-порталов в мире, он позволяет пользователям публиковать свои видеозаписи и видеотрансляции в режиме реального времени.