Энергопотребление в России в июле выросло на 6,5%

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Потребление электроэнергии в России в июле 2021 года на 6,5% превысило показатель июля 2020 года и составило 83,3 млрд кВт⋅ч. Об этом журналистам сообщили в Министерстве энергетики РФ.

"Потребление электроэнергии в России в июле 2021 года составило 83,3 млрд кВт⋅ч, что на 6,5% выше аналогичного показателя прошлого года, выработка электроэнергии за этот период выросла на 7%, до 84,6 млрд кВт⋅ч", - отметили в министерстве.

При этом за семь месяцев текущего года энергопотребление увеличилось в годовом выражении на 5,3%, до 636,3 млрд кВт⋅ч, а выработка - на 6,2%, до 649 млрд кВт⋅ч.