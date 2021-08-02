{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Энергопотребление в России в июле выросло на 6,5%

Показатель достиг 83,3 млрд кВт⋅ч

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Потребление электроэнергии в России в июле 2021 года на 6,5% превысило показатель июля 2020 года и составило 83,3 млрд кВт⋅ч. Об этом журналистам сообщили в Министерстве энергетики РФ.

"Потребление электроэнергии в России в июле 2021 года составило 83,3 млрд кВт⋅ч, что на 6,5% выше аналогичного показателя прошлого года, выработка электроэнергии за этот период выросла на 7%, до 84,6 млрд кВт⋅ч", - отметили в министерстве.

При этом за семь месяцев текущего года энергопотребление увеличилось в годовом выражении на 5,3%, до 636,3 млрд кВт⋅ч, а выработка - на 6,2%, до 649 млрд кВт⋅ч.

Теги
Россия
У Горно-химического комбината в Красноярском крае приостановили лицензию
Предприятие подало заявку в Ростехнадзор на возобновление действия лицензии после устранения замечаний
Читать полностью