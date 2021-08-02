Германский чиновник считает, что "Северный поток - 2" со временем может устареть

БЕРЛИН, 2 августа. /ТАСС/. Глава германского Федерального ведомства окружающей среды Дирк Месснер считает, что газопровод "Северный поток - 2" со временем может устареть вследствие перехода ФРГ на альтернативные источники энергии. Такое мнение он выразил в интервью редакционной группе RND , которое опубликовано в понедельник.

Отвечая на вопрос, не выглядит ли проект "не соответствующим времени" на фоне дискуссий о зеленой энергетике, он сказал: "Да, "Северный поток - 2" может быстро стать чем-то вроде динозавра среди энергетических проектов, поскольку до 2045 года мы хотим сократить выбросы до нуля". Существенных дополнений на этот счет он не привел.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская компания Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. С декабря 2020 года строительство газопровода было возобновлено после годичной паузы, предполагается, что в конце августа укладка будет завершена.