Завершен монтаж металлоконструкции купола защитной оболочки АЭС в Бангладеш

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Монтаж металлоконструкций купола внутренней защитной оболочки (ВЗО) реакторного здания энергоблока № 1 АЭС "Руппур" в Народной Республике Бангладеш завершен. Об этом сообщили в понедельник в управлении коммуникаций инжинирингового дивизиона госкорпорации "Росатом".

Инжиниринговый дивизион Росатома является генеральным подрядчиком строительства АЭС "Руппур".

"Завершено важное ключевое событие 2021 года - установка металлоконструкций купола ВЗО до отметки +60,500 м на энергоблоке № 1. Успешно пройдена очередная, очень важная веха на пути возведения АЭС "Руппур". На следующем этапе на этом энергоблоке начнутся работы по подключению и пуску полярного крана, монтажу корпуса реактора, парогенератора, главного циркуляционного трубопровода", - приводятся слова вице-президента АО "Атомстройэкспорт", директора проекта по сооружению АЭС "Руппур" Алексея Дерия.

Специалисты субподрядной организации ООО "Трест Россэм" в НРБ провели операцию по подъему и монтажу последнего яруса купола ВЗО, металлоконструкции общей массой 230 тонн, с помощью тяжелого гусеничного крана Liebherr грузоподъемностью 1 350 тонн. Его установка в проектное положение (с отметки +51,700 м до отметки +60,500 м) завершает работы по монтажу металлоконструкций ВЗО здания реактора.

Монтажные работы по установке купола ВЗО проводились в два этапа. Нижняя часть купола - металлоконструкция диаметром 44 м и весом 185 тонн - была установлена на штатное место неделей ранее. В ближайшие время специалисты приступят к бетонированию ВЗО выше отметки +44,100 м. В сентябре планируется провести операцию по установке в проектное положение корпуса реактора энергоблока № 1.