ФАС согласовала предельную отпускную цену 50 доз "Ковивака"

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. ФАС согласовала предельную отпускную цену 50 доз вакцины от коронавируса "Ковивак" в размере 21 тыс. 650 рублей. Об этом говорится в сообщении антимонопольного ведомства.

Что известно о российских вакцинах

"Спутник V", "Эпиваккорона", "Ковивак", "Спутник Лайт". Что известно о российских вакцинах

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"ФАС согласовала предельную отпускную цену на новую упаковку вакцины "Ковивак". Новая форма выпуска вакцины содержит 50 доз. Цена за 50 доз составит 21 тыс. 650 рублей, что соответствует ранее согласованным ценам (433 рубля за одну дозу)", - отмечается в сообщении.

В ФАС указали, что лекарственный препарат включен в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).

Сейчас в России производятся вакцины на 12 площадках: "Спутник V" и "Спутник Лайт" от Центра им. Гамалеи Минздрава РФ, "Эпиваккорона" разработки центра "Вектор" Роспотребнадзора, а также "Ковивак", созданная Центром им. Чумакова РАН.