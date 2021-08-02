Прокачка нефти по нефтепроводу "Дружба" в июле упала на 6,2%

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. По магистральному нефтепроводу "Дружба" в июле было прокачано 3,517 млн тонн нефти, что на 6,2% ниже показателя аналогичного периода прошлого года, следует из данных "Транснефти".

При этом прокачка нефти по экспортному нефтепроводу "Дружба" в текущем месяце запланирована в объеме 2,926 млн тонн. Как сообщил ТАСС официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин, в августе компания планирует транспортировать по системе 38,954 млн тонн нефти, из которых 37,525 млн тонн - российской.

Чуть более 21,74 млн тонн нефти из этого объема планируется направить на НПЗ страны и 16,588 млн тонн - на экспорт в дальнее и ближнее зарубежье. "Транснефть" при этом не получала заявок на август на поставку нефти на белорусский НПЗ "Нафтан", отметил Демин.

Транспортировка нефти по системе "Транснефти" в июле 2021 году выросла на 9,7% в сравнении с данными июля 2020 года, до 38,131 млн тонн. Прокачка нефти на экспорт в прошлом месяце выросла в годовом выражении на 9%, до 16,726 млн тонн.

Через морские порты отгружено на экспорт 8,928 млн тонн нефти (рост на 36,3% к июлю 2020 года). Через порты на экспорт в августе планируется отгрузить 9,225 млн тонн нефти.

Демин сообщил, что из Новороссийска в августе планируется отправить на экспорт 1,585 млн тонн нефти, из Приморска - 3 млн тонн нефти, из Усть-Луги - 1,7 млн тонн нефти, из Козьмино - 2,94 млн тонн нефти. Кроме того, в августе из Приморска планируется экспортировать 1,158 млн тонн нефтепродуктов (ДТ-5), из Новороссийска - 396 тыс. тонн. Всего отгрузка нефтепродуктов (ДТ-5) в августе из портов запланирована в объеме 1,844 млн т.

Отмечается, что в Китай в июле 2021 года поставлено 3,329 млн тонн нефти против 3,471 млн тонн годом ранее. В августе по ВСТО "Транснефть" планирует поставить 2,652 млн тонн в Китай.