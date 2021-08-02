ЦБ понизил прогноз профицита ликвидности банков РФ на 2021 год

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. ЦБ понизил прогноз профицита ликвидности банковского сектора РФ, характеризующий избыток денег в банковской системе, на 100 млрд рублей - до 0,8-1,4 трлн рублей, следует из материалов регулятора.

"Прогноз структурного профицита ликвидности на конец 2021 года снижен на 0,1 трлн рублей, до 0,8-1,4 трлн рублей. Это изменение связано с учетом фактических данных о перечислении страховых взносов в "Агентство по страхованию вкладов", а также с возвратом части средств Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС), размещенных в депозиты в кредитных организациях", - поясняют в ЦБ.