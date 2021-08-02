ЦБ отметил признаки снижения инфляционного давления в июне - начале июля

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Банк России отметил признаки снижения инфляционного давления в РФ в июне - начале июля 2021 года, следует из доклада о денежно-кредитной политике регулятора.

"В июне - начале июля 2021 г. наметились признаки некоторого ослабления проинфляционного давления. Замедлился прирост потребительских цен за месяц, снизились базовая инфляция, медиана месячных приростов цен и инфляция без основных волатильных компонент", - отмечается в докладе.

По итогам 2021 года Банк России ожидает инфляцию в стране на уровне 5,7-6,2%. На пересмотр прогноза существенно повлияла переоценка масштаба и инерционности проинфляционного давления факторов, связанных с более быстрым восстановлением спроса в сочетании с медленным расширением предложения.

Принятые на заседании совета директоров ЦБ 23 июля решения по ключевой ставке, не препятствуя устойчивому росту российской экономики, позволят вернуть годовую инфляцию к значениям в диапазоне 4-4,5% в 2022 году. В 2023 году и в дальнейшем при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом и по мере возвращения бюджетной политики к параметрам бюджетного правила денежно-кредитная политика будет способствовать поддержанию инфляции вблизи 4%.

На заседании 23 июля совет директоров ЦБ РФ резкой повысил ключевую ставку - на 1 базисный пункт, до 6,5% годовых.