Продажи пива концерна Heineken в России в I полугодии выросли на 4-6%

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Пивоваренный концерн Heineken в первом полугодии 2021 года увеличил объем продаж пива в России на 4-6% по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года. Об этом говорится в сообщении компании.

"В России объем продаж пива увеличился на 4-6%, что обусловлено ростом продаж премиальных брендов более чем на 10%", - отмечается в сообщении.

В компании так же сообщили, что ее чистая выручка (BEIA) составила €9,971 млрд, увеличившись на 14,1% в органическом выражении. Чистая прибыль составила €896 млн, увеличившись на 320,3% в органическом выражении. Консолидированный объем продаж пива увеличился на 9,6% в органическом выражении.

В России в группу Heineken входят "Пивоварня Хайнекен", пивоваренный завод им. Степана Разина в Санкт-Петербурге, "Шихан" в Башкирии, "Волга" в Нижнем Новгороде, "Сибирская пивоварня Хайнекен" в Новосибирске, "Патра" в Екатеринбурге, "Пивоварня Хайнекен Байкал" в Иркутске, "Амур-пиво" в Хабаровске, компания ПИТ в Калининграде.