В России ущерб от экономических преступлений за полгода превысил 142,6 млрд рублей

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Ущерб от экономических преступлений в России за первую половину 2021 года превысил 142,6 млрд рублей, что почти на 75 млн рублей меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Это следует из статистических данных Генпрокуратуры.

"Материальный ущерб, оцененный на досудебной стадии, превысил 142,6 млрд рублей. Это на 74,5 млн рублей меньше, чем годом ранее", - говорится в материалах.

Согласно данным ГП, за шесть месяцев текущего года продолжилась тенденция к увеличению общего массива преступлений экономической направленности. Относительно первых шести месяцев 2020 года их число возросло почти на 7 тыс. и превысило отметку в 70 тыс. "Свыше четверти, или 20,3 тыс. преступлений экономической направленности совершено в крупном и особо крупном размере", - отмечается в материалах. Это почти на 5% больше, чем годом ранее.