В АТОР сообщили, что около 4 млн россиян могут посетить Турцию в 2021 году

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Туристический поток россиян в Турцию в 2021 году может составить от 3,5 до 4,5 млн человек против 2,1 млн туристов в 2020 году и 6,9 млн туристов в 2019 году. Об этом ТАСС сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

"В прошлом году Турция открылась только 1 августа, и из-за того, что все страны мира были закрыты, Турцию посетило 2,1 млн чел. По предварительному прогнозу, учитывая, что было временное закрытие в апреле-июне, Турцию посетило 3,5-4,5 млн человек", - сказал он.

Как сообщалось ранее, в 2019 году Турцию посетили 6,9 млн россиян. Таким образом, по подсчётам ТАСС, турпоток может восстановиться на 60% к уровню 2019 года. По мнению Горина, Турция остается очень привлекательной страной для россиян, поскольку полеты туда разрешены из всех российских международных аэропортов. При этом выполняются как чартерные, так и регулярные рейсы. "Хоть и говорят, что скоро откроют Египет, но все же поездки в него будут дороже, поскольку осуществляется всего 10 рейсов одной авиакомпании", - отметил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

Эксперты также обращают внимание на то, что, несмотря на пожары в части курортных регионов Турции, спрос на поездки со стороны россиян не изменился. "Сейчас все еще высокий сезон для Турции, поэтому бронирование находится на том же уровне, что и до пожаров. Туристы не аннулируют бронирования", - сказал Горин.

По информации АТОР, большинство очагов возгорания локализованы и взяты под контроль. Если же местные власти и отели принимают решение о снижении рисков для полного обеспечения безопасности туристов, то проводятся превентивные меры по их временному переселению в другие отели, отметил вице-президент ассоциации.

Эту информацию подтверждает и Барзыкин. "Пострадавших российских туристов нет. В Анталье все спокойно, в Бодруме эвакуировали 100 человек, но сейчас в этом больше нет необходимости, также нет и заявлений на возврат туров", - уточнил он.

Данные туроператоров

По информации туроператора Tez Tour, сейчас компания не фиксирует спада продаж туров в Турцию. "Глубина и темпы бронирования сохраняют показатели предыдущих недель", - отметил официальный представитель компании. Однако, по данным туроператора "Интурист", спрос на турецкие курорты все-таки претерпел изменения. "Темпы бронирований туров в Турцию по итогам прошлой недели снизились на 31%, однако загрузка чартерных рейсов на ближайшие даты составляет 100%", - сообщили в пресс-службе "Интуриста".

Тем не менее компания надеется на скорое возвращение интереса россиян к курортам Турции. "Туристы и турагенты уверены, что к сентябрю все проблемы с пожарами в стране закончатся, поэтому мы прогнозируем быстрое восстановление спроса", - добавили в "Интуристе".