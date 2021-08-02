ФАС запросила информацию у нефтетрейдера "Солид товарные рынки" для проведения проверки

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила топливному трейдеру "Солид - товарные рынки" официальный запрос о предоставлении информации. Об этом говорится в сообщении службы.

Ранее ФАС сообщала, что компания воспрепятствовала выездной внеплановой проверке службы. Отмечается, что в числе прочего нефтетрейдеру необходимо направить в ФАС реестр заключенных договоров на поставку и закупку нефтепродуктов.

"Всю запрашиваемую информацию АО "Солид - товарные рынки" должно предоставить в трехдневный срок, за его нарушение предусмотрена административная ответственность", - указывается в сообщении.

ФАС проводит внеплановые проверки в отношении нефтетрейдеров в связи с ростом цен на нефтепродукты на бирже.

В начале июля ФАС оштрафовала нефтяных трейдеров "Солид - товарные рынки" и "А-Ойл" за заключение картельного сговора на биржевых торгах нефтепродуктами в 2018 году. Каждая компания должна заплатить более 509 млн рублей. В свою очередь нефтетрейдеры оспорили решение службы в Арбитражном суде Москвы.