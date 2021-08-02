"Петровакс" ожидает регистрацию китайской вакцины "Конвидеция" в России

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Компания "Петровакс", которая реализует совместный российско-китайский проект по производству вакцины "Конвидеция" от коронавируса, ожидает ее регистрацию в России. Об этом говорится в сообщении компании со ссылкой на ее президента Михаила Цыферова.

"Наше партнерство с Cansino Biologics Inc стартовало в начале 2020 года. Мы провели два клинических исследования (КИ) III фазы вакцины в России, и на сегодняшний день "Конвидеция" остается единственной иностранной вакциной, обладающей подобным статусом в нашей стране. Российские специалисты смогли подтвердить высокую безопасность препарата и его эффективность. На данном этапе мы с нетерпением ожидаем регистрацию вакцины в России", - сказал он.

В компании напомнили, что "Конвидеция" уже зарегистрирована в Киргизии, на подходе - регистрация в Казахстане. "В целом мы готовы начать поставки вакцины в эти страны уже осенью", - отметил президент "Петровакс". В компании добавили, что для обеспечения производственной мощности вакцины в 10 млн доз в месяц на предприятии была построена новая четвертая линия. При этом в компании не уточнили, когда были поданы документы на регистрацию вакцины.

"Петровакс" - российская биофармацевтическая компания полного цикла, входит в группу "Интеррос". Продуктовый портфель "Петровакс" включает собственные оригинальные лекарственные средства и вакцины, выпускаемые в рамках сотрудничества с ведущими отечественными и зарубежными компаниями, а также генерические препараты. Производственный комплекс компании расположен в Московской области, его ежегодная мощность составляет до 160 млн доз препаратов. Компания осуществляет экспорт препаратов в 12 стран, среди которых страны ЕАЭС, Ближнего Востока (Иран) и ЕС (Словакия).