Индексы Мосбиржи и РТС 2 августа выросли на 0,44-0,62%

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Российский рынок акций в понедельник демонстрировал рост, несмотря на умеренную коррекцию цен на нефть. По итогам дня индекс Мосбиржи вырос на 0,44%, до 3788,10 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,62%, до 1635,90 пункта. Доллар по отношению к рублю на 19:52 мск снизился на 0,13%, до 73,02 рубля, евро - на 0,17%, до 86,68 рубля.

Ближайший фьючерс на нефть марки Brent к закрытию российского рынка акций торгуется в минусе на 3,1% на отметке $72,72 за баррель.

"На черное золото оказали давление слабые данные по экономической активности в производственном секторе КНР за июль. Общий настрой на рынках при этом был позитивным. Индексы деловой активности в производственном секторе за июль по Германии, еврозоне вышли лучше ожиданий", - рассказал инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин. Также оптимизм покупателей поддерживает сильный сезон корпоративных отчетностей в США за второй квартал - у 88% отчитавшихся компаний уровень прибыли на акцию (EPS) оказался выше консенсус-прогнозов аналитиков, добавил эксперт.

Уверенный рост наблюдался на азиатских биржах, чему, в частности, способствовали сигналы о готовности Китая к конструктивному диалогу с США. "Финансовые власти США и КНР планируют сотрудничать в сфере регулирования листинга китайских компаний на американских площадках. Решение было принято после того, как Комиссия по ценным бумагам и биржам США объявила о планах повысить внимание к акциям китайских компаний, планирующих размещение в США", - пояснил аналитик "Фридом финанс" Александр Осин.

Прогноз на 3 августа

По оценкам "БКС мир инвестиций", индекс Мосбиржи во вторник будет формироваться в пределах 3750-3830 пунктов, прогнозный диапазон курса рубля к доллару 72,5-73,5 рубля.

Целевые диапазоны закрытия следующих торгов "Фридом финанс" для индекса Мосбиржи и курсов доллара и евро к рублю составляют 3745-3815 пунктов, 72,65-73,35 рубля и 86,45-87,05 рубля за доллар и евро соответственно.