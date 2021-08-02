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Генеральным продюсером сервиса Rutube назначили основателя студии Goose Goose Films

Речь идет о Давиде Кочарове

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Основатель и учредитель продакшн-студии Goose Goose Films Давид Кочаров назначен генеральным продюсером российского видеосервиса Rutube.

"Холдинг "Газпром-медиа" объявляет о назначении Давида Кочарова на должность генерального продюсера Rutube. На этой позиции Давид будет отвечать за контент, контентный маркетинг и запуск Rutube Originals", - говорится в сообщении холдинга, поступившем в ТАСС.

До прихода в "Газпром-медиа" Кочаров занимал различные руководящие позиции в медиаиндустрии. С 2016 года он является основателем и учредителем продакшн-студии Goose Goose Films, выпускающей сериалы и шоу для телеканалов СТС и "Россия". В течение последних двух лет Кочаров также был генеральным продюсером онлайн-кинотеатра IVI.

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