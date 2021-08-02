Законодатели США и стран Европы опубликовали заявление против "Северного потока - 2"

ВАШИНГТОН, 2 августа. /ТАСС/. Председатели комитетов по иностранным делам парламентов США и ряда европейских стран опубликовали в понедельник совместное заявление, в котором выступили против достигнутой Вашингтоном и Берлином договоренности по "Северному потоку - 2".

"Мы продолжаем выступать против проекта "Северный поток -2" и с сожалением отмечаем недавнее решение Соединенных Штатов и Германии по "Северному потоку - 2", которое влечет за собой завершение прокладки трубопровода", - говорится в заявлении. "Мы считаем "Северный поток - 2" геополитическим проектом, направленным на расширение влияния России на Европу путем доминирования на энергетическом рынке", - утверждают законодатели.

Завершение прокладки трубопровода, по их мнению, "поставит под угрозу национальную безопасность стран - членов ЕС и США и ослабит и без того ненадежную безопасность и суверенитет Украины". "Более того, завершение "Северного потока - 2" даст России еще одно средство давления и шантажа Украины", - утверждают авторы заявления.

"В меняющейся обстановке безопасности региона мы призываем НАТО усилить сдерживание, особенно на восточном фланге, от Балтийского до Черного моря, - указывают законодатели. - Мы также должны предоставить Украине дорожную карту для вступления в НАТО, если Украина осуществит необходимые реформы и будет отвечать стандартам членства в альянсе". Они также высказались за усиление санкций против России.

Заявление подписали председатель сенатского комитета по иностранным делам Конгресса США, а также его коллеги из парламентов Эстонии, Латвии, Литвы, Украины, Польши, Чехии, Великобритании и Ирландии.

Ситуация вокруг "Северного потока - 2"

21 июля США и Германия достигли соглашения по проекту "Северный поток - 2". Вашингтон признал, что санкции не остановят его реализацию, а Берлин обязался добиваться продления транзита российского газа по территории Украины. Президент США Джо Байден заявил, что "Северный поток - 2" завершен на 99% и остановить его строительство невозможно. Американские власти оставили за собой право принимать меры в ответ на "использование энергетики Россией в качестве геополитического оружия в Европе" и "агрессию в отношении Украины", заявили в Госдепартаменте.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что "Северный поток - 2" является коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выражал недоумение попытками ряда стран обусловить судьбу газопровода политически мотивированными обстоятельствами. Москва также неоднократно заявляла о том, что никогда не использовала энергоресурсы в качестве инструмента давления.