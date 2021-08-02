США введут пошлины на импорт углеродистой стали из России, Украины и Южной Кореи

ВАШИНГТОН, 2 августа. /ТАСС/. Министерство торговли США введет таможенные пошлины на импорт бесшовных стандартных, линейных и напорных труб из углеродистой и легированной стали из Российской Федерации, Украины и Республики Корея. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении федеральной Комиссии по международной торговле Соединенных Штатов, которая провела соответствующее расследование.

"Комиссия сегодня [в понедельник] установила, что американский промышленности нанесен значительный ущерб в результате импорта бесшовных стандартных, линейных и напорных труб из углеродистой и легированной стали из России, Кореи и Украины. Министерство торговли установило, что они продаются в США по цене ниже справедливой стоимости и субсидируются правительствами России и Кореи", - утверждает ведомство.

"В результате положительного решения комиссии Минторг вынесет постановления о введении антидемпинговых пошлин на импорт этих товаров из России, Кореи и Украины, а также постановления о введении компенсационных пошлин на импорт этих товаров из Кореи и России", - говорится в документе.

В декабре прошлого года Минторг США утверждал, что производители и экспортеры соответствующей продукции из России якобы получают субсидии, подпадающие под действие американских компенсационных мер. По версии Минторга, речь шла в том числе об АО "Волжский трубный завод", которое входит в состав Трубной металлургической компании. Тогда министерство в предварительном порядке рассчитало "предполагаемую индивидуальную ставку подпадающих под действие американских компенсационных мер субсидий для ПАО "ТМК" и АО "Волжский трубный завод", которая составила 4,39%.

Соответствующее расследование началось в июле прошлого года и было инициировано на основании обращения расположенного в Хьюстоне (штат Техас) дочернего предприятия французского производителя труб Vallourec - Vallourec Star.