Китайскую вакцину "Конвидеция" могут зарегистрировать в России в 2021 году

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Компания "Петровакс", которая реализует совместный российско-китайский проект по производству вакцины "Конвидеция" от коронавируса, ожидает ее регистрацию в России в 2021 году. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"Вакцина помимо Китая уже одобрена регуляторами и применяется для массовой вакцинации населения в Китае, Мексике, Пакистане, Венгрии и Киргизии. Что касается России, то в ноябре 2020 года компания "Петровакс" подала пакет документов в Минздрав РФ на регистрацию вакцины. Сейчас "Конвидеция" находится в процессе регистрации. Мы ожидаем решение Минздрава РФ в этом году", - сообщил официальный представитель "Петровакс".

По его словам, после регистрации вакцины в РФ компания планирует производить препарат на собственном производственном комплексе в Подмосковье и поставлять на экспорт. "Вакцина будет производиться по технологии полного цикла готовой лекарственной формы на нашем предприятии в Московской области, включая все стадии производственного цикла - формуляцию, розлив, упаковку, контроль качества. Субстанцию для вакцины будет поставлять компания Cansino", - добавили в компании.

"Петровакс" - российская биофармацевтическая компания полного цикла, входит в группу "Интеррос". Продуктовый портфель "Петровакс" включает собственные оригинальные лекарственные средства и вакцины, выпускаемые в рамках сотрудничества с ведущими отечественными и зарубежными компаниями, а также генерические препараты. Производственный комплекс компании расположен в Московской области, его ежегодная мощность составляет до 160 млн доз препаратов. Компания осуществляет экспорт препаратов в 12 стран, среди которых страны ЕАЭС, Ближнего Востока (Иран) и ЕС (Словакия).